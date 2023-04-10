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Beşiktaşlı yıldızlardan Giresunspor galibiyeti sözleri

Beşiktaşlı futbolcular, Giresunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaşlı yıldızlardan Giresunspor galibiyeti sözleri

    Vincent Aboubakar: "Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Kolektif olarak oynuyor, savaşıyor, karakter gösteriyor, birbirimize yardım ediyor ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz."
  • Beşiktaşlı yıldızlardan Giresunspor galibiyeti sözleri

    Vincent Aboubakar: "Trabzonspor büyük bir takım. Onlarla oynanacak her maç zor olur. 8 finalimiz var. Her maçta %100 takım ruhunu göstereceğiz."
  • Beşiktaşlı yıldızlardan Giresunspor galibiyeti sözleri

    Rachid Ghezzal: Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizi yenmek zor, kolay değil. Haftaya Trabzonspor maçı var. Bizim için kritik maç. Kim oynar, kim sonradan girer bunu bilemeyiz ama sahada olan herkesin yüzde 200'üyle fark yaratmaya çalışacağı kesin.
  • Beşiktaşlı yıldızlardan Giresunspor galibiyeti sözleri

    Onur Bulut: "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim."
  • Beşiktaşlı yıldızlardan Giresunspor galibiyeti sözleri

    Onur Bulut: "Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz."

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