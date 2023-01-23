Beşiktaş Yöneticisi Umut Şenol, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
90+8'de Ümraniyespor'un attığı golün Batshuayi'nin formasından çekildiği gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösteren Şenol, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçmiş yıllarda oynanan derbi maçta yaşanan bir pozisyonu paylaştı.
Umut Şenol paylaşımında, "Çifte standart nedir nasıl yapılır? Bugün bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
— Umut Şenol 🦅🏡 👨👩👧👦 (@senolumut) January 23, 2023
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