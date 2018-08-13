Beşiktaş’ın Akhisarspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, iyi bir maç olduğunu belirterek, “İkinci yarıda tempo düşse de, şahsi hatalarda oyun zora girmiş gibi görünse de, saha şartları ve hava şartlarına bakıldığında, rutubetli bir hava var, taraftarlar skordan pek memnun olmayabilir, Akhisar gibi Süper Kupa şampiyonu bir takımla oynandığı düşünüldüğünde, takımı gayet iyi buldum” dedi.

"İNŞALLAH HAYIRLI BİR KARAR OLUR"

Sahanın zeminiyle ilgili konuşan Ürkmezgil, “Duyduğum kadarıyla 2 haftaya kadar zemin normal hale gelecekmiş. Yazdan kaynaklı olarak bu hale geldi. Arkadaşlar ilgileniyorlar. 1-2 haftaya kadar düzelecek” diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın olağanüstü seçim kararı almasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Beşiktaş Yöneticisi, “Alacağımız karar inşallah hayırlı olur. Başkanımız zaten Divan Kurulu Toplantısı’nda açıkladı. Hepimizin de bir araya geldiği noktada, en doğru şekliyle olayın aramızda tartışılarak doğru bir sonuca geleceğini düşünüyorum. Başkanımız zaten kararını verdi ve yarınki toplantıda da bütün bunlar daha detaylı şekilde sizlere açıklanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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