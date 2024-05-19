Beşiktaşlı yöneticilerden Türkiye Kupası mesajı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ve Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine alınan beraberlikten dolayı mutsuz olduklarını söyleyerek başlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Tüm taraftarımıza geçmiş olsun diyorum. Sezonun son maçında buradan galibiyetle ayrılmak isterdik ama maalesef berabere kaldık. Geldiğimiz nokta artık devam edemeyeceğimiz bir nokta. Bir federasyonun meşruluğunun tartışıldığı noktada önümüzdeki hafta Türkiye Kupası final mücadelesine çıkacağız. Bugün yaşadıklarımız belli. Bir sezonu geride bırakıyoruz. Hakemlerimizin puanlaması belli. En iyi hakemleri Ziraat Türkiye Kupası final maçına vereceğimden şüphem yok. Bu sezon en iyi performans gösteren hakemleri atayacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

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FEYYAZ UÇAR: BİZ HER ZAMAN SAHADA KALMAYA ÇALIŞTIK

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise, “Maç öncesi hakemin istatistiklerine baktığımızda biraz sevindik. Kart göstermemeye çalışan, oyunu oynatmaya çalışan, avantaj kuralını gözetmeye çalışan bir hakem olarak söylediler. Ama maçın geneline baktığımızda sanırım en fazla sarı kart gösterdiği takım olarak yerimizi aldık. Maçın sonlarına doğru atağa çıktığımız pozisyonda Muçi’ye yapılan faul de avantaj kuralının uygulanmasını bekledik. Çünkü genç arkadaşımız orda topu almıştı ve ver kaç yaparak önemli bir pozisyon oluşturma şansı vardı. Fakat yanlış bir kararla atağımız kesildi. Yediğimiz golde VAR kararının gelmesi 10 dakikayı buldu. Penaltı pozisyonunda yine 7 dakika bekledik. Maçın sonuna eklenen süre ise sadece 7 dakika oldu. Bu kadar fazla sayıda hakemin neden pozisyonları bu kadar çok kaçırdıklarını merak ediyorum. Biz, Ziraat Türkiye Kupası’nda Allah’ımıza şükür hakkımızla final oynuyoruz. Lig için bir şey söylemek istemiyoruz. Beklentimiz federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) hiç değilse bu maça gölge düşürmemeleridir. Kendilerinden tek beklentimiz budur. Biz Beşiktaş camiası olarak Türkiye’nin en büyük camialarından bir tanesiyiz. Biz bugüne kadar sahada her zaman mücadelemizi verdik ve sahada kalmaya çalıştık. Ama herkesin de bir sabrı var. Sezonu bitirirken en azından bir kulvarda doğru, düzgün, adil bir müsabaka olsun, hak eden kazansın istiyoruz” şeklinde konuştu.