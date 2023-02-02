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Beşiktaş´ta Amir Hadziahmetovic ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 23´üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Amir Hadziahmetovic ise Beşiktaş'ta ilk antremanına çıktı

Beşiktaş´ta Amir Hadziahmetovic ilk antrenmanına çıktı
DHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5´e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Öte yandan takıma yeni katılan Amir Hadziahmetovic, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00´de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00´da Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan özel bir uçakla Sivas´a giderek kampa girecek.

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