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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel kucaklaştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel kucaklaştı

        Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:33
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        Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaştı
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        Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Kongre üyelerinin tezahüratları üzerine Adalı ve Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

        Başkan adaylarının buluştuğu esnada üyeler de ’Şampiyon Beşiktaş’ tezahüratlarında bulundu.

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