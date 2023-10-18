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        Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’dan, derbide Rashica’ya özel görev

        Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisinde en büyük silahlarından biri de geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Milot Rashica olacak. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray'ı yakından tanıyan Kosovalı futbolcunun hücumdaki etkili oyunuyla rakip savunmayı zorlamanın planlarını yapıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:17
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        Burak Yılmaz'dan, derbide Rashica'ya özel görev
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında evinde İsviçre ekibi FC Lugano’ya 3-2 kaybettikten sonra Teknik Direktör Şenol Güneş’in istifası ve Ahmet Nur Çebi yönetiminin olağanüstü seçim kararı almasıyla sarsılan siyah-beyazlılar, RAMS Park’ta alınacak Galatasaray galibiyetiyle moral depolamak istiyor.

        Şenol Güneş’in ayrılığının ardından seçime kadar takımın başında olacak Teknik Sorumlu Burak Yılmaz da bu mücadeleye hem teknik adamlık kariyeri hem de camianın üzerindeki olumsuz havanın dağılması açısından önem veriyor.

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        RASHICA'YA ÖZEL GÖREV

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, derbide öncelikle oyunu tutmak istiyor. Müsabakanın deplasmanda oynanacak olması ve taraftar baskısını da göz önünde bulunduran Yılmaz, ilk yarıyı gol yemeden geçirmenin peşinde.

        Burak Yılmaz, Kosovalı futbolcu Rashica’ya da bu aşamada özel bir görev verecek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve rakibi yakından tanıyan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıda yakalanacak kontra ataklarda başrol oynayacak. Hızıyla ön plana çıkan Rashica, sarı-kırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist yapmak için mücadele edecek.

        Süper Lig’de 6 maçta 280 dakika sahada kalan ve 2 gole imza atan Milot Rashica, Aboubakar’dan sonra ligde Colley’le birlikte Beşiktaş’ın en skorer futbolcu olarak dikkat çekiyor.

        MİLLİ TAKIMDAN MORALLİ DÖNDÜ

        Kosova Milli Takımı’nın, EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda Andorra’yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Rashica, milli aradan da moralli döndü.

        Galatasaray müsabakasına bu moralle çıkacak olan Milot Rashica, milli takımla 52 karşılaşmada 10 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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