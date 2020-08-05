Beşiktaş’ta evde çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

Arnavutköy Mahallesi Arnavutköy Dere Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bina boşaltılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Kimsenin yara almadığı olayda yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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