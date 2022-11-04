Beşiktaş’ta hedef 3 puan! İşte kadro

Güneş’in, Buruk’a karşı yenilgisi yok



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a karşı bugüne kadar kaybetmedi. Güneş, Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde Okan Buruk’un hocası olduğu Gaziantepspor’u ligde 2 maçta da mağlup etti. Daha sonra Beşiktaş’ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor’u çalıştıran Okan Buruk’a karşı oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şenol Güneş’in takımları bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.