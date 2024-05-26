Beşiktaş’ta kadroda 10 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe Kasımpaşa karşısında Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Trabzonspor maçının 11’ine göre kadroda 10 değişiklikle sahaya çıktı. Genç teknik adam, Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Salih Uçan, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi ve Jackson Muleka’nın yerine Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Alex Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’a görev verdi.

Beşiktaş’ta 2005 doğumlu oyuncu Fahri Kerem Ay, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11’de görev alacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısına şu 11’le çıktı: “Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Alex Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun” Kartal’da; Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Azad Demir, Yakup Arda Kılıç ve Emrecan Terzi ise yedek soyundu.