DHA

Beşiktaş´ta ilk 3 hafta alınan 7 puanın yanı sıra bölüm bölüm oynanan iyi oyun, taraftarları mutlu ederken Kevin N´Koudou ve Salih Uçan, takımın kilit isimleri oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Başakşehir´de geçiren Salih Uçan, ligdeki ilk 3 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Skor katkısının yanında takımın orta alandaki yükünü de çeken Salih, ligin ilk 3 haftasında da ilk 11´de görev yaparken, sadece Alanyaspor karşılaşmasında oyundan alındı. Geçen sezon Beşiktaş ve Başakşehir´de toplamda 26 maçta görev alan ve bu maçların sadece 8´inde ilk 11´de sahaya çıkan Salih, henüz 3´üncü haftada geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı.

PAS ARASINDA MERKEZ ORTA SAHALAR ARASINDA HAFTANIN LİDERİ

Karagümrük karşılaşmasında kendi yarı sahasında hiç top kaybetmeyen Salih Uçan, merkez orta saha oyuncuları arasında bu alanda haftayı ilk sırada kapattı. 271 farklı ligi kapsayan, 100´den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator´un verilerine göre 8 pas arası yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu alanda da ligin 3'üncü haftasında merkez orta saha oyuncuları arasında 1'inci oldu. Öte yandan 24 defansif aksiyon gösteren Salih Uçan, bunların 16'sında başarılı oldu ve bu alanda da ikinci sırada yer aldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEKTİ, İLK 3 MAÇTA TAKIMI SIRTLADI

Siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Valerien Ismael ve taraftarları sevindiren diğer bir isim ise Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou oldu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 17 maçta sahaya çıkabilen N'Koudou, bu sezon kusursuza yakın başladı. Yeni sezon öncesinde sözleşmesi feshedilmesi dahi gündeme gelen N'Koudou, 3 maçta 2 gollük katkısının yanı sıra, sol kanatta takımın hücumlarında etkin rol oynadı. Kamerunlu kanat oyuncusunun, 2022 Dünya Kupası´nda da Kamerun Milli Takımı ile boy göstermesi bekleniyor.

ATAK AKSİYONLARI, CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞMA VE GOL BEKLENTİSİNDE SOL KANATLAR ARASINDA İLK SIRADA

Kevin N'Koudou, Fatih Karagümrük karşısında gösterdiği performansla, sol kanat oyuncuları arasında birçok kategoride ilk sırada yer aldı. Comparisonator verilerine göre yaptığı 12 dribblingle ilk sırada yer alan Kamerunlu kanat oyuncusu, bunları 7'sinde başarılı olurken bu alanda da sol kanat oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. N'Koudou; Karagümrük karşısında 22 atak aksiyonu üstlenirken bunların 9'unda başarılı olarak yine haftayı ilk sırada kapatmayı başardı. Ayrıca, 17 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşan 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu alanda da zirveyi kaptırmadı.

Öte yandan ilk 3 hafta itibariyle sol kanat oyuncuları arasında atak aksiyonları, ceza sahası içine topla buluşma ve gol beklentisi parametrelerinde de Fransız kanat ilk sırada yer aldı.