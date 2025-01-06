Beşilktaş, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıklandı!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı
Giriş: 06.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:33
Beşilktaş'ın, Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin kadroya alınmadığını açıkladı.
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