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Beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kilo halat çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kilogram ağırlığında halat ve çivi çıktı.

Beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kilo halat çıktı
AA

Kuşaklı Mahallesi’nde yaşayan besici Bülent Cemiloğlu, 4 yıl önce aldığı 8 yaşındaki ineğinin beslenmesinde sıkıntı yaşadığını görünce veterinerden yardım istedi.

Veteriner hekim Ahmet Tutar, tarafından metal dedektörü ile yapılan muayenede ineğin karnında metal olduğu tespit edildi.

Başarılı bir operasyonla ineği sağlığına kavuşran veteriner hekim Ahmet Tutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanın gebeliğinde karnının normalden daha fazla şiştiğini tespit ettiklerini anlattı. Tutar, ineğin doğumdan 20 gün sonra şişliğin inmemesi üzerine yaptıkları incelemelerde karnında metaller anlaşılması üzerine ameliyata karar verdiklerini belirtti.

3 kişilik ekiple titiz bir ameliyat yaptıklarını ifade eden Tutar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 saat süren operasyonun sonunda ineğin karnından 15 kilogram ağırlığında halat ipleri ve büyük bir çivi ile plastik atık çıkarıldı. Metal atıkların 4 yıldır ineğin karnında olduğu anlaşıldı. İneğin şuan bakımlarına devam ediyoruz, biraz daha gecikilseydi ölümcül olabilirdi.''

Besici Bülent Cemiloğlu da, ineğinin doğum sonrası karnının inmemesi üzerine veterinere danıştığını ettiğini anlattı.

Ameliyatta çıkanlara inanamadıklarını aktaran Cemiloğlu, "İp, çivi ve birçok katı plastik atık hayvanımızın karnından çıktı ve kesilmekten kurtulmuş oldu. Bu zamana kadar yaşamasına çok şaşırdık ve çok şükür sağlığına kavuştu." dedi.

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