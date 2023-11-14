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        Haberler Magazin Best Model of Turkey kazananı oldu! Yağmur Karlı'nın pozları göz kamaştırdı!

        Best Model of Turkey kazananı oldu! Yağmur Karlı'nın pozları göz kamaştırdı!

        36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı, "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldu. Karlı'nın sosyal medya pozları da gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:28
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        1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı gerçekleşti. Kazananlar belli oldu.

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        36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldular

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        Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Yağmur Karlı için sevenlerinden: "Hak eden kazandı", "Çok güzel", "Tarzı da kendisi de çok güzel kazanmayı hak etti" gibi yorumlar geldi.

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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi olan Yağmur Karlı 22 yaşındadır. Karlı, 1.78 boyunda ve 56 kilodur.

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        İşte Yağmur Karlı'nın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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