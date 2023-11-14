Best Model of Turkey kazananı oldu! Yağmur Karlı'nın pozları göz kamaştırdı!

36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldular

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Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Yağmur Karlı için sevenlerinden: "Hak eden kazandı", "Çok güzel", "Tarzı da kendisi de çok güzel kazanmayı hak etti" gibi yorumlar geldi.