6 | 19

"BUGÜNE KADAR BİR ŞEY SAKLAMADIM"



“Kendisini çok severim. Hiçbir zaman aramızda öyle bir şey olmadı. Ama bir dönem çok aynı ortamda olmuştuk. Bugüne kadar bir şey saklamadım saklamam da. Tam tersi çok abidir, çok babacandır.”