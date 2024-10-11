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        Haberler Bilgi Yaşam BESYO kayıt tarihleri 2024-2025: ÖZYES tercih sonuçları açıklandı! BESYO kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

        BESYO kayıt tarihleri 2024-2025: ÖZYES BESYO kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

        BESYO kayıtları için geri sayım başladı. YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı ÖSYES tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programına kayıt hakkı kazanan adaylar ise bu noktada ''BESYO kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. BESYO kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 2024-2024 BESYO kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:02
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        YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024 ÖSYES) tercih sonuçları erişimne açıldı. Tercih listelerine göre bir programa yerleşen adaylar ‘’BESYO kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusunu gündeme taşıdı. BESYO kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 2024 BESYO üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024 (BESYO) ÖZYES kayıt tarihleri…

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        ÖZYES TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

        YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) tercih sonuçları açıklandı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

        BESYO TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BESYO KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 BESYO kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

        Buna göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        BESYO KAYITLARI NASIL YAPILIR, ONLİNE YAPILIR MI?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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        KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        2024 YKS sonuç belgesi

        Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi

        Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        Vesikalık fotoğraf

        2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

        “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu

        Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu

        NOT: Kayıt için istenen belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple en doğru bilgiyi kayıt hakkı kazandığınız üniversiteyi arayarak öğrenebilirsiniz.

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