KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

2024 YKS sonuç belgesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Vesikalık fotoğraf

2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

“Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu

Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu

NOT: Kayıt için istenen belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple en doğru bilgiyi kayıt hakkı kazandığınız üniversiteyi arayarak öğrenebilirsiniz.