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        Haberler Bilgi Yaşam BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

        BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM tarafından üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024 YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından gözler BESYO tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 08:38 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:38
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        Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 19 Eylül’de açıklanmıştı. ÖSYM kılavuzu doğrultusunda ÖZYES tercihleri 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday ÖZYES tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2024 BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ÖZYES tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

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        ÖZYES TERCİHLERİ SONA ERDİ!

        ÖZYES tercih tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmıştı.

        Buna göre, 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

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        ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 ÖZYES tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

        ÖZYES tercih sonuçlarının en geç iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. BESYO tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

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        YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

        Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

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        Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

        Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.

        Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır.

        Merkezî yerleştirmede milli sporcular için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjanlara aktarılarak yerleştirme yapılacaktır. Engelli adaylar sadece engelli aday kontenjanlarına yerleştirileceklerdir.

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        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Kılavuza göre, merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmede engelli sporcular için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjanlara aktarılarak yerleştirme yapılacak.

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