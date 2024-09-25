BESYO tercih tarihleri 2024 2025: BESYO tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezî yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.