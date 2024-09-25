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        Haberler Bilgi Yaşam BESYO tercih tarihleri 2024 2025: BESYO tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

        BESYO tercih tarihleri 2024 2025: BESYO tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

        Spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen BESYO tercih tarihleri araştırılıyor. Özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Şimdi sıra ÖZYES tercihlerine çevrildi. Peki ÖSYM ile 2024 2025 BESYO tercihleri başladı mı, ÖZYES tercihi nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:24
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        Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO sınavları yapıldı. YKS kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'ne giriş için yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Parkur sınavlarının sona ermesiyle birlikte adaylar, şimdi BESYO tercih sürecinin başlamasını heyecanla bekliyor. Peki BESYO tercih tarihleri 2024 2025 ne zaman? BESYO tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

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        BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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        YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezî yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

        Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

        BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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