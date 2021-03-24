NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARMADI



Açık mavi bir bikini giymeyi tercih eden 50 yaşındaki yıldız, güneşten korunmak için de gözlük ve şapka taktı.

Bu esnada bir süre önce yapımcı Paul Bernon'un Bethenny Frankel'e evlenme teklifi ederken verdiği iri taşlı nişan yüzüğünün de ünlü yıldızın parmağında olduğu görüldü.