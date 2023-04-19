Beton mikseri ile çarpıştı: 2 ölü

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İHA

Osmaniye'de meydana gelen feci kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, trafiğe kapalı olan Kadirli Sumbas Kuzey Çevre Yolu üzerinde Reşadiye yol kavşağında meydana geldi. Kadirli istikametinden Sumbas yönüne doğru seyir halinde olan beton mikseri, kavşakta içerisinde Sıtkı Kaplan ve Adem Şahin'in olduğu otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp 30 metre sürüklenerek şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisine sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan ve Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada ölen iki kişinin cansız bedeni hurdaya dönen araçtan çıkartılarak, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.