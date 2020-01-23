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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

beton mikseri kazası
Genel

DHA'nın haberine göre, İstanbul Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.

AA'nın haberine göre, Bağcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda beton mikseri otomobille çarpıştı. Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

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