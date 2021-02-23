Beton mikserin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

AA

Zeynep Meryem Özlek'in cenazesi, İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camisi'ne getirildi.

Özlek için burada düzenlenen törende, babası Ersin Özlek ile dedesi Hasan Antika, taziyeleri kabul etti.

Küçük kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun yakınları ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi annesi ve iki kardeşiyle markete giden Zeynep Meryem Özlek'e (4) yolun karşısına geçmek istediği sırada C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri çarpmış, Özlek kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.