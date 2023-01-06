Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çin’in Wuhu şehrinde ışık ihlali yapan motosikletli, sarı ışıkta geçen beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
İHA

Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu şehrinde sarı ışıkta geçen beton mikseri, aynı şekilde ışık ihlali yapan motosikletli ile karşı karşıya kaldı.

Motosikletliye çarpmamak için ani manevra yapan beton mikseri, savrulmaya başladı. Motosikletli beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, beton mikseri reklam panolarına çarptı.

Hafif şekilde yaralanan beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
DÜNYA ABD'deki Kongre baskınının 2. yıl dönümü
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
DÜNYA Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi
DÜNYA Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi
Dünyada en nadir görülen 9 farklı hastalık! Daha önce duymadınız!
DÜNYA Dünyada en nadir görülen 9 hastalık!
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
DÜNYA "Meselemiz tamamen teröristlerle"
Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?
DÜNYA Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak ...
ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş
DÜNYA ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar
Dünyanın en kötü geçirdiği yıl 536! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?
DÜNYA Dünyanın en kötü yılı M.S. 536!
ABD'de restoran çevresinde silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı
DÜNYA ABD'de yine silahlı saldırı: 10 yaralı
İngiltere'de 1884'den bu yana bir ilk: 2022 en sıcak yıl oldu!
DÜNYA İngiltere'de 1884'den bu yana bir ilk!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.