AA

Beton yığınlarının altında kalanlara umut oldular



- Elazığ'daki depremin ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, enkaz altından 10 kişiyi kurtardı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, Elazığ'daki depremin ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak enkaz altından 10 vatandaşı çıkardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK'a bağlı JAK Tabur Komutanlığı ekipleri, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasında fedakarca çalıştı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çağrılan JÖAK ekipleri kısa sürede birliklerine ulaştı.

Aynı zamanda yurt içi geçici görev kapsamında Elazığ'ın Hazarbaba Kayak Merkezi'nde görevli bulunan 2 astsubay ve 2 uzman çavuştan oluşan ekibin de Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile koordineli olarak ilk müdahaleye katılmaları sağlandı.

Karabük, Bolu, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta bulunan 3 subay, 2 astsubay ve 5 uzman çavuştan oluşan 10 kişilik ekip de Elazığ'daki ilk müdahaleye katılmak için hızla harekete geçti.

- Arama kurtarma köpekleri de destek oldu

Birliğe çağrılan ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan 1 subay, 8 astsubay, 1 uzman jandarma ve 26 uzman erbaştan oluşan 36 kişilik ekip ve 5 arama kurtarma köpeğiyle Elazığ'a hareket etti.

Elazığ Havalimanı'na saat 02.12'de ulaşan ekiplerden 17 personel ve 3 arama kurtarma köpeği, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'na gitti, 19 personel ve 2 arama kurtarma köpeği de Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı'na ulaştı.

AFAD çalışanları ile koordineli olarak hızla arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekiplere, farklı illerden gelen 82 personel ve 10 arama kurtarma köpeği de katıldı.

JÖAK timleri, 3 gün süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nın enkazı altında kalan vatandaşlardan 10'unu sağ olarak kurtardı, 4 kişinin de cansız bedenlerine ulaştı.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yapan ekipler ise 9 kişinin cansız bedenini enkaz altından çıkardı.

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan son kişinin de buradan çıkarılmasının ardından ekipler birliklerine geri döndü.