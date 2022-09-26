DHA'nın haberine göre inceleme sonucu betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu raporu verildi. Karataş'ın, betonu aldığı ve uygunluk raporu veren firmaya suç duyurusunda bulunmasının ardından durdurduğu inşaatta, gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda bekçi Mustafa Karataş (43) yaralandı.

ÇATLAKLARI GÖRÜNCE İNŞAATI DURDURDU

Malkara'da müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, mart ayında 3 blok ve 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup, inşaatta kullanacağı malzemelerin kontrolünün yapılmasını istedi. Müdürlüğe bağlı çalışan yapı denetim firmasından gelen ekip, betondan aldığı numuneleri inceleyerek, 'sağlam' raporu verdi. Raporla belediyeye başvurup, gerekli izinleri alan Karataş, inşaata başladı. 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlayan İdris Karataş, betonlarda ciddi çatlak ve deformasyonlar olduğunu fark ederek, çalışmaları durdurdu. Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurarak, inşaatta kullandığı betonlardan karot alınıp, incelenmesini istedi. Talebin ardından Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler, betonlardan karot alıp, laboratuvarda kırımlar yaptı. İnceleme sonucu inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.

İdris Karataş, betonları aldığı firma ile betonların kontrolünü yapan yapı denetim firması hakkında yasal yollara başvurduğunu söyledi. Avukatı aracılığıyla iki firma hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karataş, "Gerekli kontroller yapılmadan, kullandığımız betona sağlam raporu verilmiş. Elimizdeki tüm raporlarla yasak süreci başlattık" diye konuştu.