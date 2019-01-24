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Betül bebeğin göz kaybında ‘sorumlu yok’
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Betül bebeğin göz kaybında ‘sorumlu yok’

Doğduğunda enfeksiyon kapan küçük Betül bir gözünü kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre ünite sorumlusu doktor ve hastane müdürünün ihmali vardı. Ancak Adli Tıp ve bilirkişi raporuna göre bu kişilerin kusuru yoktu. Açılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

Giriş: 24.01.2019 - 12:55 | Güncelleme:  

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, “Bebeğim gözünü yitirdi. Gözü gitti. Şuan evladımın gözü yok. Ve karşımızda bir sorumlu yok” dedi baba Abdullah İmeci, doğumunun ardından gözünü kaybeden evladı için. 4 ay önce söylediği bu sözler, soruşturma dosyasında yol kat edilememesi nedeniyleydi. Ancak şimdi bu sözler daha da anlam kazandı.  Çünkü savcılık dosyayı 'sorumlu yok' diyerek kapattı.

 


 
ENFEKSİYON KAPTI, SOL GÖZÜ ALINDI 
İkiz bebeklerden Betül Şura, Pendik'te özel bir hastanede 15 Temmuz 2016 günü dünyaya geldi. Kaptığı enfeksiyon sonucu sol gözü alındı. O günden beri de kabus devam ediyor. Soruşturma dosyasına giren raporlar birbiriyle çelişti. 
Olayın sorumlusu bulunamadı.


 
RAPORLAR BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ 
İddiaya göre ikiz bebeklerden Betül Şura’nın gözü hastanenin yeni doğan bakım ünitesinde enfeksiyon kaptı. Sol gözü alındı. Aile şikayetçi olunca hem Sağlık Bakanlığı, hem savcılık soruşturma başlattı. Dosya Adli Tıp Kurumu’na gitti. Adli Tıp, hekimlerde ve sağlık personelinde kusur bulmadı. Sağlık bakanlığı raporuna göre ise Betül bebek mikrobu yeni doğan bakım ünitesinde kaptı. Ünitede etkin bir enfeksiyon kontrol programı uygulanmadığı için ünite sorumlusu doktor ve hastane müdürü sorumlu denildi. Ancak bilirkişi raporuna göre ise ihmal yoktu.


 
BİLİRKİŞİ: ÜNİTE STANDARTLARA UYGUN 
İki rapor arasındaki çelişki nedeniyle savcılık hastaneye giderek uzman bir doktorla keşif yaptı. Keşif sonucunda hazırlanan rapora göre ise hastanenin yeni doğan bakım ünitesinin standartlara uygun olduğu belirtildi. Bilirkişi rarorunda ayrıca Betül bebeğin kaldığı küvezde, ondan önce ve sonra kalan bebeklerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı da kaydedildi.
 
SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI
Son gelen bu rapor üzerine savcılık dosyayı kapattı. Takipsizlik kararı veren savcılık, ‘suç unsuru yok, hastane ve doktorlar sorumlu değil’ dedi. Aile şimdi avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

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