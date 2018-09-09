Çukurova'da "beyaz altın" pamuğun yıllarca en büyük alıcı kurumlardan, çiftçiye ilaç ve tohumluk desteği verirken ortaya koyduğu fiyatla da piyasada denge unsuru olan ÇUKOBİRLİK'in, kütlü pamuğun çekirdeklerinden ayrılıp balya haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı çırçır tesislerinde uzun süre sessizlik hakim oldu.

Pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla 1940'lı yıllarda kurulan ÇUKOBİRLİK, yörede pamuk üretiminin son yıllarda azalması nedeniyle daha çok soya, ayçiçeği ve kanola gibi ürünleri yetiştiren çiftçilerle buluştu.

Adana'da 2011'den 2016'ya kadar ekim alanı ve üretimi yarı yarıya düşen pamuk, son 2 yılda hükümetin ortaya koyduğu bölgesel bazlı teşvik sistemi sayesinde Çukurova'da yeniden ivme kazandı.

Geçen yıl 330 bin dekarda 180 bin ton civarı toplanan pamukta, bu yıl ekim alanının yaklaşık 400 bin dönüme ulaşması, rekoltenin ise 200 bin tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Pamuk üretimindeki bu artış ÇUKOBİRLİK'e de yansıdı. Uzun süredir çırçır tesisleri nispeten sessiz olan ÇUKOBİRLİK'te hasat mevsiminin henüz başında olunmasına rağmen artan pamuk üretimi nedeniyle önceki dönemlere göre hareketlilik yaşanıyor.

Tesislere traktörler veya kamyonlarla gelen pamukların, içindeki çiğit adı verilen çekirdek miktarına göre kalitesi belirlenip depolara alınıyor.

Pamuklar depolardaki emme sistemli borulardan makinelere aktarılıp çiğitlerinden arındırılırken, ardından da balya haline getirilip üzerileri damgalanıyor. Genellikle aynı kilogram ve hacimde olan balyalar, kullanılacakları tekstil fabrikalarına taşınmak üzere istifleniyor.

"PAMUĞA DÖNÜŞ BAŞLADI"

ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Seçgin Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana denince akla gelen tarımsal ürünlerin başında pamuğun yer aldığını söyledi.

Bir dönem eski günlerinden uzaklaşan pamuk üretiminin son 2-3 yıldır toparlandığının altını çizen Sakar, "Pamuğa dönüş başladı. Tabii bunda hükümet politikası önemli. Katma değerinin çok yüksek olmasından kaynaklanan piyasadaki yansımaları önemli. Girdi maliyetleri, destekleme fiyatları önemliydi." dedi.

Pamuk ekimindeki artışın kendilerini de olumlu etkilediğini ve tesislerde hareketlilik yaşandığını vurgulayan Sakar, şunları söyledi:

"Biz hedef olarak kurumumuza gelen pamuğun tamamını almaya çalışacağız. Altyapıyı o şekilde hazırladık. Üreticiden geçmiş yıla göre en az yüzde 30-40 daha fazla ürün alacağımızı tahmin ediyorum. Geçen yıl üreticiden yaklaşık 27 bin ton kütlü pamuk, bin 500 ton civarında soya ve ayçiçeğinin alımını yaptık. İnşallah bu rakamlar bu yıl artacak."

Sakar, üretimin artmasının yanı sıra ÇUKOBİRLİK'in alım politikasıyla da kendisine güvenen pamuk üreticisine kazandırdığını belirtti.

Pamuk üreticileriyle yeniden iyi ilişkiler oluşturulduğunu aktaran Sakar, "Artık üretici 'Bu kurum iyi yönetiliyor. Kar ediliyor, bu kardan biz de payımızı alıyoruz.' diye düşünüyor. Şu anda daha fiyat açıklaması yapmadık, fiyatlar belirgin değil, hasadın başındayız ama yaklaşık bin 500 ton civarında alımımız var. Yani üretici artık bu kuruma güveniyor. Biz bunu görüyoruz." diye konuştu.





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