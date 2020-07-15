Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı

AA

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından itibaren Kovid-19’a yönelik tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Salih, ''Ekiplerimiz kampları, okulları, camileri, fırınları, kamu binalarını ve hastaneleri dezenfekte etti. Bugüne kadar 16 bin noktada çalışma yaptık." dedi.

Salih, Suriye’nin kuzeyinde 9 Temmuz’da tespit edilen ilk vakanın ardından sivil savunma ekiplerinin yoğun nüfusun olduğu kamplarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını büyük oranda arttırdıklarını vurguladı.

Kovid-19’un İdlib'de yayılmasını önlemek amacıyla, İdlib sağlık müdürlükleri ve tıbbi kuruluşlar ile acil durum planına göre hareket ettiklerini ifade eden Salih, şunları kaydetti:

"Rejim ve Rusya’nın hastaneler ve tıbbi merkezleri sistematik olarak bombalaması ve bu saldırılarda çok sayıda doktorun hayatını kaybetmesi sonucu sağlık sektöründe büyük oranda problem yaşıyoruz.''

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 9 Temmuz’da ilk Kovid-19 vakası tespit edilirken, söz konusu bölgelerde şu ana kadar yapılan testler sonucunda 9 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

,Ahmet Karaahmet