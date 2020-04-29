Beyaz Baretliler, Suriye'deki kamplarda Kovid-19'a karşı önlemleri artırdı

AA

Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı özellikle çadır kentler olmak üzere birçok noktada temizlik ve bilgilendirme çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Salih, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi ile İdlib'de 1262 kampın yanı sıra 1439 okul, 603 sağlık merkezi, 2 bin 140 kamu binası, 230 mescit olmak üzere toplam 7 bin 764 noktayı dezenfekte ettik." dedi.

Sivilleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardıklarını belirten Salih, kampları ziyaret ederek aileleri Kovid-19'a karşı bilgilendirdiklerini söyledi.

Salih, yürüttükleri farkındalık çalışmaları kapsamında 1879 farklı noktaya, virüsün semptomlarını ve önleme yollarını anlatan binlerce broşür dağıtıklarını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi için gerekli adımların atılması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 28 Mart'taki açıklamasında, ülke içinde yerinden edilmiş 6,5 milyon sivilin Kovid-19'a karşı savunmasız olduğunu, bunlar arasında İdlib'den kaçarak Türkiye sınırında derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veren 1 milyondan fazla kişinin de bulunduğunu bildirmişti.

,Eşref Musa,Ahmad Wais