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Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

Paramparça, Elimi Bırakma dizileri ile adını duyuran Alina Boz, Maraşlı'da Burak Deniz ile başrolü paylaştı. Aşk 101 dizisi ile alkış toplayan ünlü oyuncu son olarak Bir Peri Masalı dizisiyle ekrana geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boz, beyaz elbiseli pozlarını 4,6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Alina Boz'un ışıltılı elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    Ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    2014-2017 yılları arasında Paramparça dizisinde rol alan ünlü oyuncu 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova karakterine hayat verdi.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    Elimi Bırakma dizisinde Alp Navruz ile başrolü paylaşan genç oyuncu Maraşlı dizisinde ise Burak Deniz ile birlikte ekran karşısına geçti.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    Aşk101 yapımında canlandırdığı Eda karakteri ile adından söz ettiren Alina Boz, son olarak Bir Peri Masalı dizisi ile ekrana geldi.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    Sosyal meydayı aktif olarak kullanan Boz'un  Instagram hesabında 4,6 milyon takipçisi bulunuyor.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    Paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncu son olarak beyaz ışıltılı elbisesi ile poz verdi.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    Alina Boz'un paylaşımı hayranlarından beğeni topladı.
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

    İşte, Alina Boz'un beğeni toplayan Instagram pozları...
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!
  • Beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Ünlü oyuncu Alina Boz'un paylaşımı takipçilerini büyüledi!

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