Beyaz eşya üretimi
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Beyaz eşya üretimi 5 yılda yüzde 30 arttı

Türkiye'de beyaz eşya üretimi son 5 yılda yüzde 30 artışla 28,4 milyon adete ulaştı. Sektörde ihracat yüzde 13,6 artarak 20 milyon 240 bin 904 adete yükseldi. Söz konusu dönemde beyaz eşya ihracatından elde edilen gelir ise yüzde 5,7 artışla 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti

06.08.2018 - 14:05 | Güncelleme: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, fırın ve ocak ihracatı geçen yıl 2013'e göre yüzde 13,6 artarak 20 milyon 240 bin 904 adete yükseldi.

Söz konusu ürünlerin ihracatından elde edilen gelir aynı dönemde yüzde 5,7 artışla 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ürün grupları bazında bakıldığında en fazla ihracat, 6 milyon 55 bin 338 adetle çamaşır makinesi ve kurutucularda gerçekleşti. Bunu, 5 milyon 747 bin 29 adetle buzdolabı ve derin dondurucular, 5 milyon 629 bin 274 adetle fırın ve ocaklar izledi.

Öte yandan buzdolabı ve derin dondurucu ihracatı 1,3 milyar doları aşarak en fazla gelir getiren beyaz eşya grubu oldu. Bunu, 1,2 milyar dolarlık ihracatla çamaşır makineleri ve kurutucular, 449 milyon dolarlık ihracatla bulaşık makineleri takip etti.

"İHRACATTA BÜYÜME ÖNGÖRÜMÜZ YÜZDE 6,4"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın grubunda 12,1 milyon adet ürün satıldığını belirterek, "İhracattaki büyüme pozitif görülüyor, bu yıl için ihracatta büyüme öngörümüz olan yüzde 6,4 rakamını yakalayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, beyaz eşyada 100'den fazla ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayarak, toplam ihracatın yüzde 73'ünü Avrupa'nın, yüzde 14'ünü Asya'nın, yüzde 7'sini Afrika'nın, yüzde 5'ini ABD'nin, yüzde 2'sini ise Okyanusya'nın teşkil ettiğini aktardı.

Satılan beyaz eşyaların yüzde 95'inin Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Güler, sektörün net ihracat fazlası verdiğini ve cari açığın düşürülmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Güler, Türkiye'de beyaz eşya üretiminin son 5 yılda yüzde 30 artışla 21,9 milyon adetten 28,4 milyon adete yükseldiğine işaret ederek, aynı dönem itibarıyla iç satışın yüzde 25 artışla 8,5 milyon adet olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ürün grupları bazında bakıldığında en fazla üretimin 8,3 milyon adetle çamaşır makinesinde gerçekleştiği bilgisini veren Güler, bunu 7,4 milyon adetle çamaşır makinesi, 5,3 milyon adetle fırın, 4,5 milyon adetle bulaşık makinesi, 1,6 milyon adetle kurutucu ve 1,3 milyon adetle derin dondurucu üretiminin izlediğini ifade etti.

Beyaz eşya sektöründe 2013'te 1,1 milyon adet olarak gerçekleştirilen ithalatın 2017'de de aynı seviyede olduğunu bildiren Güler, buna karşılık ihracattaki yükselişin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.