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Haberlerİş-Yaşam

Beyaz eşyada iç satış azaldı, ihracat arttı

Beyaz eşya pazarındaki daralma Temmuz ayında da devam ederken, ÖTV muafiyeti uygulamasının Haziran'da sona ermesinin de etkisiyle iç satışlar yüzde 31 oranında sert gerileme kaydetti. İhracatta ise artış var

beyaz eşya

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz ayında yüzde 31 düşüşle 459,658 adet oldu.

İç satışlar Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 12 düşüşle 3.4 milyon adet olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle ihracat artış ivmesi de yavaşlama kaydetti. Buna göre beyaz eşya ihracatı Temmuz'da yüzde 1 artışla 1.55 milyon adet, Ocak-Temmuz döneminde de %1 artışla 10.5 milyon adet oldu.

Beyaz eşya üretimi ise Temmuz'da %10 düşüşle 2.03 milyon adet, Ocak-Temmuz'da ise %2 gerileyerek 14.04 milyon adet olarak gerçekleşti.

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