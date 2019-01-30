Koca, , beyaz et sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Sektörün en fazla ihracatı geçen yıl yaptığına işaret eden Koca, "İhracatta 500 bin tonu geçtik. Geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 10 civarında artışımız var. Bu sene de bu rakamları koruyacağımızı düşünüyoruz. Parasal olarak biraz daha iyi rakamlara ulaşabiliriz." diye konuştu.
Koca, ihracatta en önemli pazarın yine Irak olacağını vurgulayarak, ihracatın yüzde 50'sinden fazlasını bu ülkeye gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye olarak bu ülkeye iyi hizmet verdiklerine ve Irak pazarında her geçen gün daha da büyüdüklerine dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:
"Onların ihtiyacı var, bizler de onlara satıyoruz. Şu anda yeni pazarlarla ilgili bazı çalışmalar var ama görüşme aşamasında. Özellikle Çin'e ihracat konusunda ilgili bakanlıkların çalışmaları başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu da çözülecektir. Rusya pazarı bir dönem gündeme gelmişti ancak alternatif bir pazar değil. Japonya pazarı da açıldı. Japonya gibi bir ülkenin bizden ürün alması sektörün itibarı açısından çok önemli. Bu tür pazarlar özel talepler, özel ürünlerle geliyor. Yavaş yavaş onların talepleri öğreniliyor, ona göre üretim yapılıyor. Bu hızlı bir süreç olmayacaktır, birkaç sene alacaktır."
"TMO MISIR FİYATLARINI KONTROL ALTINA ALMALI"
Koca, sektörün girdi artışlarından etkilendiğini ve mısır fiyatlarının yükselme trendine girdiğini dile getirerek, "Mısır sezonu bittiği için ana talebimiz bununla ilgili. Toprak Mahsulleri Ofisinin uygulayacağı politikalarla bunu kontrol altına almasını talep ediyoruz. Hububat piyasasını TMO kontrol ediyor, onun için devreye girip dengelemeyi gerçekleştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Sektörün 2019 performansını değerlendirmek için erken olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Geçiş sürecindeyiz. Bu geçiş sürecinden sonra daha rahat yorumlar yapabiliriz. Bu süreçte çok sorunlarla ortaya çıkmak istemiyoruz. Türkiye'de ekonomik konularda biraz dar boğazdan geçiyoruz ama bunu hep beraber bütün kesimlerle birlikte atlatmak zorundayız. Şu anda tüketimle ilgili sıkıntımız yok ama üretimi artırmamız gerekiyor. Ülkenin beslenmedeki geleceği bu sektör. Türkiye'deki et açığını karşılayabilecek tek sektörüz. Onun için de büyümek zorundayız. Kişi başı et tüketimimiz dünya ortalamasının altında. Bu rakamları yükseltmemiz gerekiyor. Bu kadar uygun fiyatlı değerli bir gıdayı daha fazla üretip tüketmek zorundayız."
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