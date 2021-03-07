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Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, sektörde kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde bulunduğunu belirterek, "Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz, sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak." ifadelerini kulandı.

Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
AA

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, sektörde kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde bulunduğunu belirterek, "Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz, sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak." ifadelerini kulandı.

BESD-BİR'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 30 olurken, BESD-BİR'in yaptığı sektör bazlı araştırma, Türkiye beyaz et sektörü kadın istihdam oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, beyaz et sektörünün birçok konuda olduğu gibi kadın istihdamı konusunda da öne çıktığını belirtti.

Kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Kaplan, sürdürülebilir bir gelecek için kadınların başta üretim olmak üzere tüm alanlarda etkin olmasının ülke refahı için önem taşıdığını vurguladı.

Kaplan, 20 yıldır Türkiye'de beyaz et sektörünün üretim ve ihracat alanlarında çok ciddi gelişmeler gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir konuma geldik. Bizim işimiz yoğun emek gerektiren bir iş gücü istiyor ve biz kadın emeğinin değerini biliyoruz. Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz, sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak. Hayatın her alanında emeklerini ortaya koyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarız."

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