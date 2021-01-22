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Beyaz gelinliğini giyen Erfelek Tatlıca Şelaleleri ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Beyaz gelinliğini giyen Erfelek Tatlıca Şelaleleri ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
AA

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011'de tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, beyaz örtüsüyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduran tabiat parkı, alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yaz ve bahar mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtü altında fotoğraf çektirerek, bölgede yaşayan ördekleri besledi.

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Türkiye'nin en özel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda ulaşım sorunları yaşandığı için kış mevsiminde şelaleye ulaşımın zor olduğunu anlatan Uzun, "Şu an öyle bir sıkıntımız kalmadı. Yollarımız açık, vatandaşlarımız bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." dedi.

Mehmet Uzun, şelalenin kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründüğünün altını çizdi.

Şelalenin ilçe için önemine işaret eden Uzun, "İlçemizin güzelliğine güzellik katıyor. Yazın zaten binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yer. Şimdi kış aylarında da ziyaret edilmeye başlandı. Beyaz örtüsüyle gerçekten görsel şölen sunuyor. Bütün vatandaşlarımızı şelalemizi ziyarete davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kar üzerinde uzun parkurlarda yürüyüş yapmanın insanlara cazip geldiğini aktaran Uzun, "Şelale boyunca yürüyüş parkurlarımız var. Gür ormanlar ve su sesi eşliğinde yürüyüş yapmak muhakkak ki insanlarımıza huzur veriyor. Ayrıca şelalede yaşamını sürdüren ördeklerimiz var. Özellikle çocuklar onlarla zaman geçirmeye bayılıyor." diye konuştu.

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