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        Haberler Yaşam Beyaz öncü kelebeği Siirt'te 7 yıl sonra yeniden görüntülendi

        Beyaz öncü kelebeği Siirt'te 7 yıl sonra yeniden görüntülendi

        Afrika göçmeni beyaz öncü (Belenois Aurota) kelebeği, 2016'da görüldüğü ve kayıt altına alındığı Siirt'te yeniden gözlemlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:36
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        Türkiye'de uçtuğu bilinen ve 2016'da kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz tarafından Botan Vadisi'nde görülerek kayıt altına alınan bu kelebek türü, 7 yıl sonra Gökçebağ beldesinin Koçpınar Mahallesi'nde yeniden görüntülendi.

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        Kelebek türünün yeniden görüntülenmesi üzerine kelebek gözlemcileri rotasını Siirt'e çevirdi. Kente gelen gözlemciler Koçpınar Mahallesi'nde daha çok dikenli bir bitki türü olan kapari üzerinde görülen kelebeği fotoğrafladı.

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        "FOTOĞRAFLAYIP ARŞİVLERİNDE BULUNDURMAK İSTİYORLAR"

        Nihat Kaymaz, 11 yıldır kelebek gözlemlediğini ve şu ana kadar bölgede 220 türü kayıt altına aldığını söyledi.

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        Beyaz öncüyü de ilk kez 2016'da tespit ettiğini dile getiren Kaymaz, "Bu kelebek türü 7 yıl aradan sonra tekrar geldi. Bu kelebeği gözlemlediğimi duyan arkadaşlar, Türkiye'nin her tarafından Siirt'e gelmeye başladı. Onlar da bunu fotoğraflayıp arşivlerinde bulundurmak istiyorlar. Türkiye kelebek camiası çok mutlu" dedi.

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        "BU YIL 2016'DAKİNDEN DAHA YOĞUN KELEBEK GÖZLEMLENİYOR

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı da Afrika göçmeni kelebeği fotoğraflamak için Siirt'e geldiğini belirtti.

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        Nihat Kaymaz'ın 2016'da görüntülediği kelebeğin sonraki yıllarda da görüleceğini düşündüklerini ancak izini sürdükleri kelebeğe 7 yıl boyunca rastlamadıklarını anlatan Subaşı, "Bu yıl 2016'dakinden daha yoğun bir şekilde bu kelebek gözlemlenebiliyor" ifadesini kullandı.

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        Subaşı, 400'den fazla kelebek türü bulunan Türkiye'ye, göçmenlerin daha çok Afrika üzerinden geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

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        "Sultan kelebeği, Mezopotamya kolotisi, Dicle güzeli ve şu anda çektiğimiz beyaz öncü Siirt'te görülebiliyor. Beyaz öncü diğer saydığım kelebeklerden biraz farklı. Çünkü en son 2016'da görülmüştü ve o zamandan beri görülmüyordu. Bu yıl yine görüldü.

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        Türkiye'de zaten kaydı yapılan 2 il var, bunlardan biri Siirt. Bu yıl bol miktarda var. Birçok kelebek gözlemcisi kelebeğin görüldüğünü duyunca Siirt'e bu kelebeği çekmek için geldi.

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        Önümüzdeki haftalarda da birçok kelebek gözlemcisinin bu kelebeği çekmek için geleceğini zannediyorum. Bu aynı zamanda ekoturizm açısından Siirt için güzel bir olay."

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        Kelebeğin besin bitkisinin kapari olduğunu anlatan Subaşı, gözlemlerine göre kelebeğin 2-3 ay daha görülebileceğini kaydetti.

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        "BEYAZ ÖNCÜ İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİM"

        İstanbul'dan gelen emekli Almanca öğretmeni Lale Çaktı da 2008'den beri kelebek görüntülediğini, bu nedenle ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi.

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        Beyaz öncüyü daha önce Umman'da çektiğini aktaran Çaktı, "Beyaz öncüyü Türkiye'de de çekmek nasip oldu. Bu kelebeği haber alır almaz geldik. Çok heyecanlıyız çünkü 7 yıldır görülmüyor. Sadece adını duyuyorduk. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

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        Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Emine Aksoy ise aynı zamanda kelebek gözlemcisi olduğunu ifade ederek, bu nedenle ülkede pek çok yeri gezdiğini dile getirdi. Siirt'e de beyaz öncü için geldiklerini vurgulayan Aksoy, "Çok güzel bir duygu, çok heyecanlandık" dedi.

        #Beyaz öncü kelebeği
        #Siirt
        #haberler
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