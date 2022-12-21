Beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya hayran bıraktı

Yabancı turistlere bölgeyi gezdiren turist rehberi Asım Çiftçi de Kapadokya'nın geniş coğrafyasıyla alternatifi olmayan bir manzara sunduğunu, bunun da turistler için cezbedici olduğunu ifade etti.

Bölgede kış döneminde de turizm hareketliliğinin sürdüğünü aktaran Çiftçi, "Hem bizim hem de ziyaretçilerimiz için mükemmel bir görüntü ortaya çıktı. Her mevsimin bir güzelliği var, Kapadokya her mevsim ayrı bir güzel. Kapadokya bütün sene turizm potansiyeline sahip. Bu eşsiz güzelliği ile bundan sonra da ilgi görmeye devam edecektir" diye konuştu.