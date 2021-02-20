Beyaz örtüyle kaplanan Karadeniz yaylaları ziyaretçilerine adeta nefes oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Beyaz örtüyle kaplanan Karadeniz yaylaları ziyaretçilerine adeta nefes oluyor

Doğada huzur bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Karadeniz yaylaları, temiz havasıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Karadeniz yaylaları ziyaretçilerine adeta nefes oluyor
AA

Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, son dönemde yerini soğuk havaya ve kar yağışına bıraktı.

Kar dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda oluşan kartpostallık görüntüler, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kar yağışı fırsata çeviren tatilciler, vakitlerini beyaz gelinliğini giyen yaylalarda geçiriyor. Karla kaplı yaylalar, temiz havasıyla da tatilcilere adeta nefes oluyor.

Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle özellikle bungalov tarzı işletmeleri tercih ediyor.

Kulakkaya Yaylası'na 5 kilometre mesafedeki Süllü mevkisinde pansiyon işleten Kemal Özkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların kalabalıktan kaçmak için kırsal kesimi tercih ettiğini söyledi.

Karadeniz yaylalarına her geçen gün ilginin daha da arttığını belirten Özkılıç, "Özellikle bungalov tarzı müstakil konaklamaları tercih ediyorlar. Pandemi de başlayınca işletmemizdeki konaklamalarımız arttı. Son bir yıldır geçmişte hiç yaşamadığımız kadar yoğunluk yaşadık." dedi.

Özkılıç, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçilerin cuma gününden tesise giriş yaptığını anlatarak, "Üç gün boyunca doğanın tadına varıyorlar. Kırsal turizmin, pandemi döneminde sekteye uğramadığı daha fazla prim yaptığı düşüncesindeyim. Hatta birkaç ay sonra yeni yatırımlar yapmayı, bungalov evler inşa etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kar yağışıyla yaylaların cazibesi daha da arttı"

Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafede bulunan Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki otelin işletme müdürü Orhan Anıl Kılınç ise yayla otelleri için kış aylarında en önemli unsurun kar olduğunu vurguladı.

Karla yaylaların cazibesinin daha da arttığının altını çizen Kılınç, "İnsanlar zaten pandemi döneminde evlerinde sıkıldıkları için yaylaları tercih ediyor. Bizim tesisimize gelenler kar topu, kardan adam, kızak gibi etkinliklerle vakit geçiriyorlar. Ailelerini bu şekilde pandemiden uzaklaştırıyorlar." ifadesini kullandı.

Kılınç, hafta sonları tesisin dolduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"20-30 tane de olsa hafta sonları tüm bungalovlarımız dolar. Otel odalarına insanların ilgisi azaldı, geçmişte daha çok otel odasına tercih vardı. Pandemiyle her şey artık tersine döndü, insanlar daha çok özel alanlarda kalmayı tercih ediyorlar."

- "İnsanların bu kadar sıcak ve samimi olmasını beklemiyordum"

İstanbul'dan tatil için Kulakkaya Yaylası'na gelen Selma Kösen de bölgeye gelerek doğru tercih yaptığını vurgulayarak, "Nefes alabilmek için Karadeniz yaylalarını ettim. İlk defa geldim, aslında bu kadarını beklemiyordum, biraz kar tatili ve temiz hava olsun istemiştim. Evlerin ve buradaki insanların bu kadar sıcak ve samimi olmasını beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Bilge Tuncay da arkadaşlarıyla yaylada kar tatili yaptıklarını dile getirdi.

Şehir dışından gelen arkadaşlarının Giresun'un güzel doğasıyla tanıştığını anlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"Aslında biz bu kadar kar yağacağını tahmin etmiyorduk, on üzerinden on ortamla karşılaştık, gerçekten beklentilerimizi karşıladı. Aynı zamanda temiz hava iyi geldi. Bence turizm denince akla gelebilecek yerlerden biri Giresun. Çünkü insanlar samimi, doğa da harika, kışı ayrı, yazı ayrı güzel."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME