Beyaz Saray: Biden, Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtuldu

Doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı açıklamaya göre, O'Connor, Biden'ın 17 Temmuz'da yakalandığı Kovid-19'un semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirtti.

Virüsle mücadelesinde Biden'a bugün 10. doz Paxlovid ilacının verildiğini kaydeden O'Connor, ABD Başkanı'nın tüm başkanlık görevlerini sürdürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.