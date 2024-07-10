Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray: Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak

        Adaylığı sıkça eleştirilen ABD Başkanı Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci dört yıllık başkanlık dönemini tamamlayıp tamamlamayacağına ilişkin soruya Beyaz Saray'da yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın seçilirse ikinci başkanlık dönemini tamamlayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden yeniden seçilirse başkanlık süresini tamamlayacak mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci başkanlık dönemini tamamlayacağını açıkladı.

        Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Sözcü Jean-Pierre, Biden'ın adaylıktan çekilmesi çağrılarının karşısında birçok Kongre üyesinin Başkan'ı desteklediğini belirtti.

        Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci dört yıllık başkanlık dönemini tamamlayıp tamamlamayacağına ilişkin soru üzerine Jean-Pierre, "Evet tamamlayacak." dedi.

        BIDEN CANLI YAYIN PERFORMANSI NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

        Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        REKLAM

        ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

        Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

        Trump ise 4 Temmuz'da, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Biden'ın "yarıştan çekileceğini" öne sürmüştü. Biden, Kongre'deki Demokratlara 8 Temmuz'da gönderdiği mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddetmiş, Trump'ı "yenmekte kararlı" olduğunu kaydetmişti.

        Sözcü Jean-Pierre, 8 Temmuz'da, Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıklamıştı.

        ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri dün Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #joe biden
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı