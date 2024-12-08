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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Biden, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Biden, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki gelişmeler hakkında ilave bilgi edinmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:06
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        Beyaz Saray: Biden, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

        Görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini aktaran Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilave bilgi edineceğini belirtti.

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