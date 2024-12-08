Beyaz Saray: Biden, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki gelişmeler hakkında ilave bilgi edinmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini bildirdi.
Giriş: 08.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:06
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.
Görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini aktaran Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilave bilgi edineceğini belirtti.
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