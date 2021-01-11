Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi!

DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kalabalık bir gruba karşı müdahale için görevde olan polisler Brian Sicknick ve Howard Liebengood için Pazar günü Beyaz Saray'da ABD bayrağı yarıya indirildi.

Sicknick, Trump yanlılarının Kongre baskını esnasında hayatını kaybetmişti. Liebengood'un ise görev dışında öldüğü belirtilirken ölüm nedenine dair açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, görevinin başındaki bir güvenlik gücünün öldürülmesinin, barışı sürdürmenin önemini hatırlattığını kaydetmiş, Deere, "Başkan Donald Trump ve yönetimi, Kongre polisi Brian Sicknick'in ailesine başsağlığı diliyoruz ve bu Amerikalı kahramanın yaşamını yitirmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.