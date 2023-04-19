Beyaz Saray'da 'bebek' alarmı

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Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, "Gizli Servis bugün Beyaz Saray kuzey çit hattı boyunca kısa süreliğine Beyaz Saray arazisine giren meraklı genç bir ziyaretçiyle karşılaştı. Beyaz Saray güvenlik sistemleri anında Gizli Servis görevlilerini harekete geçirmiş ve küçük çocuk ile ebeveynleri kısa sürede bir araya getirilmiştir" denildi.

Associated Press fotoğrafçısının olay anını çektiği fotoğrafta, küçük çocuğun iki üniformalı memur tarafından Beyaz Saray önünde kollarından tutularak taşınırken görülüyor.

Olay Beyaz Saray'da son sekiz yılda yaşanan ilk 'bebek ihlali' olarak da kayıtlara geçti. 2015 yılında da 4 yaşındaki bir çocuk güvenlikli alana girmiş ve güvenlik görevlilerinin alarma geçerek kuzey bahçesinde silahlarını çekmelerine neden olmuştu. Ondan bir yıl önce de yeni yürümeye başlayan bir çocuk konutun önündeki çitlerden içeri girmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.