Beyaz Saray'da 'bebek' alarmı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Beyaz Saray'da 'bebek' alarmı

Beyaz Saray'da yeni yürümeye başlayan çocuğun binayı çevreleyen barikatı aştığı ve Başkanlık Sarayı'na doğru ilerlerken çimenlikte Gizli Servis görevlileri tarafından yakalandığı açıklandı.

Beyaz Saray'da 'bebek' alarmı
HABERTURK.COM

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, "Gizli Servis bugün Beyaz Saray kuzey çit hattı boyunca kısa süreliğine Beyaz Saray arazisine giren meraklı genç bir ziyaretçiyle karşılaştı. Beyaz Saray güvenlik sistemleri anında Gizli Servis görevlilerini harekete geçirmiş ve küçük çocuk ile ebeveynleri kısa sürede bir araya getirilmiştir" denildi.

Associated Press fotoğrafçısının olay anını çektiği fotoğrafta, küçük çocuğun iki üniformalı memur tarafından Beyaz Saray önünde kollarından tutularak taşınırken görülüyor.

Olay Beyaz Saray'da son sekiz yılda yaşanan ilk 'bebek ihlali' olarak da kayıtlara geçti. 2015 yılında da 4 yaşındaki bir çocuk güvenlikli alana girmiş ve güvenlik görevlilerinin alarma geçerek kuzey bahçesinde silahlarını çekmelerine neden olmuştu. Ondan bir yıl önce de yeni yürümeye başlayan bir çocuk konutun önündeki çitlerden içeri girmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı
DÜNYA Pekin'de hastane yangını: Can kaybı artıyor!
Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemini teslim etti
DÜNYA Almanya'dan Ukrayna'ya "Patriot" teslimi
New York'ta otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!
DÜNYA Otopark çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti!
Bölük komutanı görevden alındı, İsrailli askerler üssü terk etti
DÜNYA İsrail'de onlarca asker üslerini terk etti
Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi
DÜNYA Kurbanlarından hamburger yapan seri katil
Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia Lombardo
DÜNYA Küçük kızın mumyası hâlâ ilk günkü gibi!
İşte Forbes 2023'ün eski milyarderler! Artık milyarder değiller!
DÜNYA İşte Forbes 2023 Milyarderler Listesi'nin ...
18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten çarpıcı hikayesi
DÜNYA 1,5 yıl erkek gibi yaşadı, intihar etti
Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü
DÜNYA Tom ve Jerry'deki kadının yüzünü görmüş müydünüz?
Dünyaca ünlü yapılara dair 12 şaşırtıcı bilgi! Eyfel'in en üstünde bakın ne var
DÜNYA Dünyaca ünlü yapılar hakkında 12 şaşırtıcı bilgi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.