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Beyaz Saray'dan açıklama: Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl? Trump son sağlık durumu

Akşam saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in programını iptal ederek Washington'a acil dönüş yapması büyük yankı uyandırdı. Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü sosyal medyada 'acil durum' olarak tanımlandı ve ABD Başkanı Trump'ın öldüğüne dair asılsız haberler ve fotoğraflar yayıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Peki Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl? İşte Trump son dakika sağlık durumu...

Donald Trump

Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü basında 'acil durum' olarak yer bulurken, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü ya da öldürüldüğü iddiaları gündeme oturdu.

Bazı sosyal medya platformlarında Trump'ın suikaste uğradığına dair paylaşımlar yapılırken haberlerin "fake news" yani sahte haber olduğu anlaşıldı ve konuya ilişkin Beyaz Saray'dan iddialara cevap geldi.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyaz Saray'da yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri 'acil durumun' Trump'ın sağlığıyla ilgili olup olmadığıyla ilgiliydi. Beyaz Saray içerisinden kaynaklar gazetecilere yaptıkları açıklamada konunun Trump'ın ve Pence'in sağlığıyla ilgili olmadığını ifade etti.

Trump'ın gün içerisinde Washington'da olacağı ve planlanmış hiçbir programının olmadığı ifade edildi. Twitter'ı kullanma sıklığıyla bilinen ABD Başkanı, son saatlerde yaklaşan 4 Temmuz kutlamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

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