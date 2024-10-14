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        Haberler Dünya Ortadoğu Beyaz Saray'dan İsrail'e: Rahatsız edici | Dış Haberler

        Beyaz Saray'dan İsrail'e: Rahatsız edici

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in, dün gece Gazze'de bir hastanenin bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:58
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        Beyaz Saray'dan İsrail'e: Rahatsız edici
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        Bir NSC yetkilisinin, AA muhabirinin, saldırıya ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "İsrail hava saldırısının ardından, yerinden edilmiş sivillerin diri diri yandığı görüntüler ve videolar son derece rahatsız edici. Endişelerimizi İsrail hükümetine açıkça ilettik." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapma sorumluluğu" olduğu vurgulandı.

        "YAŞANANLAR KORKUNÇ"

        NSC açıklamasının devamında, "Hamas'ın sivil insanları kalkan olarak kullanma girişimine rağmen" İsrail'in çadırlara yaptığı saldırı sonucu yaşananların "korkunç" olduğu kaydedildi.

        İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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