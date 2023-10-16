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        Beyaz Saray: Refah Sınır Kapısı'nın bugün bir an önce açılabileceğine dair umutluyuz

        Beyaz Saray, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün bir an önce açılabileceğine dair umutlu olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:48
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        Beyaz Saray'dan Refah Sınır Kapısı açıklaması
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABC News'e İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kirby, İsrailli yetkililerle Gazze'deki masum sivillerin hayatlarının korunması ve insani yardımın içeri girebilmesinin önemli olduğu konusunda her gün iletişim halinde olduklarını kaydetti.

        İsrail'in "Hamas'ın peşine düşerek merkezlerini ve liderlerini hedef alma" hakkına sahip olduğunu savunan Kirby, diğer yandan yoğun nüfuslu Gazze'de bunun zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Kirby, bölgede ABD'nin ciddi ulusal güvenlik çıkarları olduğunu belirterek, bu çıkarları savunma kapsamında bölgedeki askeri varlıklarına işaret etti. Kirby, İran ve diğer aktörlere çatışmayı genişletmeme ve derinleştirmemeleri yönündeki uyarılarını yineledi.

        Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'den güvenli çıkışı sağlamak konusunda müzakereler yürüttüğünü kaydeden Kirby, bu kapsamda İsrail ve Mısırla görüşmeye devam edeceklerini aktardı.

        Kirby, Refah Sınır Kapısı'nın bugün bir an önce açılabileceğine dair umutlu olduklarını söyledi ve bu kapsamda çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

        Blinken, dün, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu.

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