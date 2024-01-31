Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'F-35 satışı' açıklaması
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin F-35 programına geri alınması için hala çekinceleri olduğu açıklamasını yaptı.
Giriş: 31.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:43
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve akabinde ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında adım atmasının ardından Washington'dan 'F-35' açıklaması geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini konuşlandırması nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satma konusunda hala sorun yaşıyor" açıklamasını yaptı.