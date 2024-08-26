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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde çöküntü yok, süreç çalışma grupları seviyesinde devam edecek | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde çöküntü yok, süreç çalışma grupları seviyesinde devam edecek

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi. Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:59
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        Gazze'de ateşkes görüşmeleri ne durumda?
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        Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde herhangi bir "çöküntü" olmadığını, aksine tarafların belirli bir ilerleme kaydettiğini ve bundan sonraki süreçte çalışma gruplarının detaylar üzerinde çalışacağını bildirdi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine dair soruları yanıtladı.

        Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere, "Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı." şeklinde yanıt verdi.

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        Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.

        Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini ve sürecini olumsuz etkilemediğini vurguladı.

        Kirby, "Hizbullah'ın hafta sonu yaptığı roket ve dron saldırılarına rağmen, ki İsrail bunları çok iyi şekilde savundu, bunlar sahada ateşkesin sağlanması için uğraşan ekiplerin çalışmasını etkilemedi." değerlendirmesini yaptı.

        Üst düzey bir Hamas yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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