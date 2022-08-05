Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düştü: 4 yaralı

ABD'de Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılara yapılan müdahale sonrası sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düştü: 4 yaralı
Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düştü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Associated Press'in haberine göre, İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düşmesi sonucu 4 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Columbia Bölgesi İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı, 2 kadın 2 erkek olmak üzere 4 kişinin Beyaz Saray'ın yakınında bulunan Lafayette Park'ta yaralandığını söyledi. Yetkililer, polis memurlarının olaya şahit olduğunu ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan vatandaşların durumunun kritik olduğu ve hayati tehlike arz ettiği ifade edildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Rusya ve Çin dışişleri bakanları uzun süre sonra ilk kez bir araya geldi: Blinken'ın mesafeli tutumu dikkat çekti!
DÜNYA ABD, Rusya ve Çin dışişleri bakanları uzun süre sonra ...
Son dakika: Tahıl sevkiyatı devam ediyor
DÜNYA Tahıl sevkiyatı devam ediyor
Son dakika | Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek
DÜNYA Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ...
Çin-Tayvan gerilimi: Çin'in askeri tatbikatının 2. gününde neler yaşanıyor?
DÜNYA Çin-Tayvan gerilimi: Tatbikatın 2. günü!
YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 3 yaralı
DÜNYA YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 3 ...
ABD'nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü
DÜNYA ABD'de iki evde patlama: 4 kişi öldü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'nın 'Brittney Griner' kararına tepki
DÜNYA Blinken'dan Rusya'ya 'Brittney Griner' tepkisi
Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı
DÜNYA Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı
Son dakika: Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
DÜNYA Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
NATO'nun genişlemesine karşı çıkan tek ABD'li Senatör kim?
DÜNYA NATO'nun genişlemesine karşı çıkan tek ABD'li Senatör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.