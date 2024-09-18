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        Haberler Dünya Beyaz Saray: İran'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre yargılayacağız | Dış Haberler

        Beyaz Saray: İran'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre yargılayacağız

        Beyaz Saray, nükleer müzakereler konusunda İran'ın "sözlerinin değil eylemlerinin" dikkate alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 01:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 01:55
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        ABD'den İran açıklaması
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, ABD'nin İran ile nükleer pazarlıklar konusunda bundan sonraki süreçte ortaya koyacağı tutumun nasıl olacağına ilişkin açıklama yaptı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın nükleer konusunda ABD ile "tekrar konuşmaya istekli olduğunu" söylediği haberlerinin sorulması üzerine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın bu konudaki tutumunun "uzun zamandır aynı" olduğunu ifade etti.

        Sözcü Jean-Pierre, "İran'ın nükleer programı söz konusu olduğunda etkili, uzun vadeli bir çözüme ulaşmanın en iyi yolunun diplomasi olduğunu gördük. Bu son 3,5 yıldır oldukça tutarlı olduğumuz bir şey." dedi.

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        ABD'nin, İran'ın nükleer çalışmalarına olan tepkisinde her zaman "net" olduğunu söyleyen Sözcü, şöyle konuştu:

        "Dünya çapındaki ilişkilerimiz hakkında konuşurken bu diplomatik konuşmaları yapmanın çok kritik olduğuna inanıyoruz. Ancak şu anda böyle bir şeyden çok uzağız ve bu nedenle İran'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre yargılayacağız."

        Jean-Pierre ayrıca, İran'ın bu konuda her şeyden önce "ciddiyetini ve yeni bir yaklaşım içinde olduğunu" göstermek istiyorsa, nükleer çalışmalarını durdurması ve bölgesel gerilimleri ülke içi meseleler için kullanmayı bırakması gerektiğini belirtti.

        İRAN'IN MÜZAKERELERE DÖNME GİRİŞİMİ

        İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, hem seçim kampanyasında hem de seçildikten sonra ülke ekonomisindeki büyük sorunları aşabilmek için nükleer anlaşma ve Batı ile müzakerelerin önemini sıklıkla vurgulamıştı.

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        İran lideri Ali Hamaney de Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan liderliğindeki yeni kabineyi kabul ettiği toplantıda, "Bazı yerlerde aynı düşmanla etkileşime girmek de çelişki değildir ve bunun için engel yok." ifadesini kullanmıştı.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise 23 Ağustos'ta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaş ve Gazze'deki durum gibi değişen uluslararası koşullar nedeniyle nükleer müzakereleri canlandırmanın geçmişte olduğu kadar kolay olmayacağını söylemişti.

        Nükleer anlaşmanın imzalandığı dönemde İran için başmüzakereci olarak görev yapan Erakçi, bu anlaşmanın mevcut haliyle yeniden canlandırılamayacağını, yeni müzakerelerin oluşturulması gerektiğini dile getirmişti.

        Son aylarda İran ile ABD, Umman ve Katar aracılığında dolaylı görüşmeler yapsa da taraflar arasındaki güvensizlik ve Orta Doğu'da artan gerilimler bu süreci zorlaştıran etkenler olarak öne çıkıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
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